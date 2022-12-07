Позволят ли в Украине выезд мужчин за границу под залог
Источник:Media Center Ukraine – Ukrinform
Украинские бизнесмены и работники IT сферы предложили новую возможность для выезда призывников из Украины – за деньги. В Верховной Раде рассказали, возможно ли это.
Бизнесмены предлагают разрешить выезд за границу под залог. Возможность принятия такого решения парламентом прокомментировал нардеп Федор Вениславский.
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Позволят ли выезд из Украины под залог
По словам Вениславского, такую инициативу общество восприняло достаточно неоднозначно. С одной стороны это вроде бы и неплохой механизм.
А с другой стороны это означает, что лица или компании, имеющие достаточные финансовые ресурсы, могут обеспечить выезд своих работников, а не имеющие ресурса – не могут. Позиция сегодня неизменна на законодательном уровне. Есть легитимные обстоятельства, позволяющие выезжать за пределы Украины,
– заявил нардеп.
Потому нардеп не подтвердил, что парламент в ближайшее время может разрешить выезд из Украины под залог.
Последние новости о мобилизации в Украине
- 6 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что повестки на блокпостах в Украине больше не будут выдаваться. Потребности в этом нет, у нас хватает добровольцев, а в ВСУ отбирают лучших из желающих.
- В то же время министр обороны Алексей Резников сообщил, что количество личного состава нашей армии достаточно. Активизировать призыв не будут.
- Кстати, в ВСУ также объяснили, что мобилизация в Украине не связана с мобилизацией в России. То есть, если в государстве-агрессоре решают набрать еще больше призывников, это не влияет на мобилизационный план Украины.