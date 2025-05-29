Есть идея, чтобы до 23 –24 лет не ограничивать мужчин в выезде за границу, – Вениславский

В Верховной Раде обсуждают идею повысить предел для разрешения на выезд украинских мужчин за границу. Предельный возраст для этого может составлять 23 –24 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга, который цитирует Интерфакс-Украина.

К теме Усиление мобилизации в Киеве: в КГВА прокомментировали слухи

Что Вениславский рассказал об идее, которую обсуждаю в парламенте

Федор Вениславский отметил, что вопрос того, чтобы повысить предел для разрешения на выезд украинских мужчин за границу, сейчас обсуждают народные депутаты, в частности в комитете нацбезопасности и обороны.

Есть определенная консенсусная договоренность с различными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которое мы ввели при введении военного положения,

– отметил нардеп.

По словам парламентария, есть идея, чтобы до 23 – 24 лет граждан Украины не ограничивать в передвижении.

"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", – добавил он.

При всем при этом, Вениславский заметил, что эта тематика довольно чувствительная, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу. Однако нардеп подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.

К слову, ранее о том, что мужчинам до 25 лет могут смягчить возможность выехать за границу говорил также и министр образования Оксен Лисовой. Он отмечал, что тему обсуждают, однако все это еще остается на уровне идей.