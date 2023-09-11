5 категорий мужчин, которые могут уезжать за границу в сентябре
В Украине действует военное положение, поэтому военнообязанные мужчины не могут беспрепятственно покидать Украину. Рассказываем, какие категории в сентябре получат эту возможность.
Во время действия военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют возможности просто так покидать территорию Украины. Для этого они должны либо попасть в список тех, кому выезд разрешен, либо иметь веские причины, передает 24 Канал.
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Кто сможет уезжать из Украины
Обратим внимание на то, что закон 57 регулирует выезд за границу во время действия военного положения. В нем указан перечень оснований, позволяющих военнообязанным покидать пределы страны. Это можно делать:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- по профессии;
- для помощи ВСУ;
- госслужащим.
Выезжать за границу мужчинам в сентябре можно будет в нескольких случаях, о которых мы подробнее расскажем дальше.
По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам
В этом перечне как мужчины, у которых есть проблемы со здоровьем, так и те, кто должен заботиться о членах семьи, у которых есть инвалидность и прочее:
- лица с инвалидностью, при наличии, в частности, справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи и т.п.;
- лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену (супруга) для выезда за пределы Украины;
- лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
- родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;
- лица, нуждающиеся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/заведениях – в сопровождении работников заведения ухода.
Есть определенная категория мужчин, имеющих право выбираться за границу по рабочим делам.
Госслужащие
Они имеют право ехать в командировку при наличии документов, удостоверяющих это:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- Председатель и члены Счетной палаты;
- Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- народные депутаты Украины;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
- Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
Для помощи ВСУ
В этой категории речь идет о мужчинах, которые своими поездками за границу могут помогать ВСУ и приближать победу. В частности, перевозя важные для военных грузы:
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
По профессии
В эту категорию попали:
- военные в отпуске – при наличии документов о разрешении по воинской части;
- работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал – в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.