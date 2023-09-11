5 категорий мужчин, которые могут уезжать за границу в сентябре

В Украине действует военное положение, поэтому военнообязанные мужчины не могут беспрепятственно покидать Украину. Рассказываем, какие категории в сентябре получат эту возможность.

Во время действия военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют возможности просто так покидать территорию Украины. Для этого они должны либо попасть в список тех, кому выезд разрешен, либо иметь веские причины, передает 24 Канал.

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Кто сможет уезжать из Украины

Обратим внимание на то, что закон 57 регулирует выезд за границу во время действия военного положения. В нем указан перечень оснований, позволяющих военнообязанным покидать пределы страны. Это можно делать:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащим.

Выезжать за границу мужчинам в сентябре можно будет в нескольких случаях, о которых мы подробнее расскажем дальше.

По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам

В этом перечне как мужчины, у которых есть проблемы со здоровьем, так и те, кто должен заботиться о членах семьи, у которых есть инвалидность и прочее:

лица с инвалидностью, при наличии, в частности, справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи и т.п.;

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену (супруга) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/заведениях – в сопровождении работников заведения ухода.

Обратим внимание на планы правительства внести некоторые изменения в законодательство. Они позволят выезжать за границу тем мужчинам, чьи родные погибли в результате агрессии России.

Есть определенная категория мужчин, имеющих право выбираться за границу по рабочим делам.

Госслужащие

Они имеют право ехать в командировку при наличии документов, удостоверяющих это:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для помощи ВСУ

В этой категории речь идет о мужчинах, которые своими поездками за границу могут помогать ВСУ и приближать победу. В частности, перевозя важные для военных грузы:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По профессии

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