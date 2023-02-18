Кому из мужчин можно выезжать из Украины во время военного положения

Мужчинам 18 – 60 лет во время действия военного положения запрещено выезжать за границу. Впрочем, есть большой перечень исключений и условий для пересечения границы страны.

Руководитель отдела пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Валерий Бойко рассказал Spravdi все детали.

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Список категорий меняли в течение года. Теперь он выглядит так:

забронированные работники предприятий;

мужчины с инвалидностью любой группы;

временно непригодны к военной службе;

лица, содержащие трех несовершеннолетних детей;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, проходящую военную службу;

сотрудники Минобороны, СБУ, ВСУ;

представители отдельных профессий (железнодорожники, работники авиации);

спортсмены.

На какой период могут выехать волонтеры

По системе "Путь" можно выехать на 30 календарных дней со дня пересечения границы в отношении лиц, доставляющих гуманитарную помощь для нужд ВСУ.

На 60 календарных дней со дня пересечения границы – могут выезжать лица, осуществляющие грузовые перевозки.

Валерий Бойко подчеркнул, что Госпогранслужба не контролирует своевременный возврат лиц из-за границы, система "Путь" подконтрольна Укртрансбезопасности.

В случае выявления превышения срока пребывания лицом за границей, организация или структура, вносившая лицо в систему "Путь", блокирует это лицо. Разрешение такому человеку выезжать за границу по этой системе будет отменено.