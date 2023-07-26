Это 24 Каналу рассказал политолог, философ, преподаватель Карлова университета Александр Морозов. По его словам, Путину нужен весомый повод, чтобы выехать за пределы страны-террористки.

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Глава Кремля не полетит просто ради демонстрации того, что может улететь. Это слишком мало. Дело не в том, чтобы полететь на саммит БРИКС, когда тебя туда не хотят впускать. А в том, чтобы вернуться оттуда с политическим результатом.

"Пока не видно куда может полететь Путин, где у него есть какие-то возможности. Мы видим, что Кремль хорошо взаимодействует с Арабскими Эмиратами, сохраняет взаимодействие с Саудовской Аравией. Но полетит ли туда Путин? По моему мнению, нет", – сказал Морозов.

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Иллюзия активности

Появилась информация якобы Путин планирует совершить визит в Китай в декабре, когда пройдет форум "Один пояс, один путь". Но возникают сомнения в том, решится ли диктатор выехать за пределы России.

По мнению политолога, заявления о поездке в Китай – это намерение публично на дипломатическом уровне смягчить отказ от ближайших визитов. Ведь для Путина плачевно сложилась ситуация вокруг поездки в ЮАР. Точно также складываются обстоятельства вокруг возможной встречи с Реджепом Эрдоганом в Турции. Пока неизвестно, когда и как туда поедет Путин, и поедет ли вообще.

"На этом фоне пытаются создавать иллюзию международной активности Путина. Настолько я понимаю, что этот визит пока не готовится, это просто публичное заявление одного из Кремлевских спикеров", – добавил Морозов.

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