Это 24 Каналу рассказал политолог, философ, преподаватель Карлова университета Александр Морозов. По его словам, Путину нужен весомый повод, чтобы выехать за пределы страны-террористки.
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Глава Кремля не полетит просто ради демонстрации того, что может улететь. Это слишком мало. Дело не в том, чтобы полететь на саммит БРИКС, когда тебя туда не хотят впускать. А в том, чтобы вернуться оттуда с политическим результатом.
"Пока не видно куда может полететь Путин, где у него есть какие-то возможности. Мы видим, что Кремль хорошо взаимодействует с Арабскими Эмиратами, сохраняет взаимодействие с Саудовской Аравией. Но полетит ли туда Путин? По моему мнению, нет", – сказал Морозов.
Поедет ли Путин на форум "Один пояс, один путь": смотрите видео
Иллюзия активности
Появилась информация якобы Путин планирует совершить визит в Китай в декабре, когда пройдет форум "Один пояс, один путь". Но возникают сомнения в том, решится ли диктатор выехать за пределы России.
По мнению политолога, заявления о поездке в Китай – это намерение публично на дипломатическом уровне смягчить отказ от ближайших визитов. Ведь для Путина плачевно сложилась ситуация вокруг поездки в ЮАР. Точно также складываются обстоятельства вокруг возможной встречи с Реджепом Эрдоганом в Турции. Пока неизвестно, когда и как туда поедет Путин, и поедет ли вообще.
"На этом фоне пытаются создавать иллюзию международной активности Путина. Настолько я понимаю, что этот визит пока не готовится, это просто публичное заявление одного из Кремлевских спикеров", – добавил Морозов.
Почему Путин боится уехать из России
- В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Из-за причастности к незаконному перемещению и депортации детей из Украины в Россию во время войны.
- Главы Кремля обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав и признавших юрисдикцию МКС. Ордер на арест российских президента и омбудсменки будет действовать до конца жизни.
- Отметим, что 25 апреля Южно-Африканская Республика объявила о выходе из Международного уголовного суда. Такое заявление сделал ее президент, но на следующий день в офисе президента возразили это и назвали эту ситуацию "ошибкой".