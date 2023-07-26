Це 24 Каналу розповів політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов. За його словами, Путіну потрібен вагомий привід, аби виїхати за межі країни-терористки.

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Очільник Кремля не полетить просто заради демонстрації того, що може полетіти. Це занадто мало. Річ не в тому аби полетіти на саміт БРІКС, коли тебе туди не хочуть впускати. А втім, аби повернутися звідти з політичним результатом.

"Наразі не видно куди може полетіти Путін, де у нього є якісь можливості. Ми бачимо, що Кремль добре взаємодіє з Арабськими Еміратами, зберігає взаємодію з Саудівською Аравією. Але чи полетить туди Путін? На мою думку, ні", – сказав Морозов.

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Ілюзія активності

З'явилася інформація буцімто Путін планує здійснити візит в Китай у грудні, коли відбуватиметься форум "Один пояс, один шлях". Але виникають сумніви щодо того, чи наважиться диктатор виїхати за межі Росії.

На думку політолога, заяви про поїздку в Китай – це намір публічно на дипломатичному рівні пом'якшити відмову від найближчих візитів. Адже для Путіна плачевно склалася ситуація навколо поїздки в ПАР. Точно так само складаються обставини навколо можливої зустрічі з Реджепом Ердоганом в Туреччині. Поки що невідомо коли та як туди поїде Путін, й чи поїде взагалі.

"На цьому фоні намагаються створювати ілюзію міжнародної активності Путіна. Настільки я розумію, цей візит поки що не готується, це просто публічна заява одного з Кремлівських спікерів", – додав Морозов.

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