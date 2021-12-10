Выезд Саакашвили из Украины: проверка пограничников закончилась дисциплинаркой

Администрация Госпогранслужбы провела служебное расследование по возможному незаконному пересечению границы Михеилом Саакашвили. В результате пришлось наказать несколько должностных лиц.

О деталях расследования рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, ряд должностных лиц ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Демченко отметил, что не может раскрыть все детали расследования, ведь материалы содержат информацию с ограниченным доступом. В то же время он отметил, что документы направили соответствующему органу досудебного расследования, открывшему уголовное производство по данному факту.

По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечен к дисциплинарной ответственности,

– сказал спикер ГПСУ.

В чем состоит дисциплинарное наказание, и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не рассказали. СМИ пишут, что может говориться о понижении в звании или должности, или о выговоре.

Что этому предшествовало

Михеил Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед прошедшими 2 октября муниципальными выборами. В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, укрывшись в грузовом контейнере на пароме, прибывшем из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Главное о задержании Саакашвили

После задержания политик объявил голодовку. Дела против себя он считает политически мотивированными.

В тюрьме состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, а медики сообщили, что у него развилось одно из тяжелейших осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, которое может нанести поражение головного мозга.

20 ноября экс-президент Грузии прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.

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