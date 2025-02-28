Кто из мужчин может выехать за границу: изменения с 1 марта

Во время военного положения в Украине большинство военнообязанных и призывников с 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако некоторые категории украинцев являются исключениями и все же имеют такое право.

Кто может выехать за пределы Украины в 2025 году и какие существуют нюансы – рассказывает 24 Канал.

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Кто может выехать за границу

Согласно законодательству, во время военного положения некоторые мужчины имеют право пересекать границу по состоянию здоровья. Речь идет, в частности, об украинцах:

у которых есть инвалидность I, II, III группы;

которые признаны непригодными к службе военно-врачебной комиссией (ВВК);

нуждающихся в лечении в зарубежных медучреждениях.

По семейным обстоятельствам могут выезжать из страны мужчины:

имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

чьи близкие родственники (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры) погибли на войне или считаются пропавшими без вести;

у которых жена имеет инвалидность I, II, III группы;

у которых один из родителей или родителей жены имеет инвалидность I, II группы;

которые ухаживают за другим человеком с инвалидностью I, II группы;

воспитывающие ребенка с инвалидностью I, II группы или с тяжелой травмой или болезнью;

которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Важно! В военно-учетных документах мужчин, выезжающих на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Теперь получить ее можно после предоставления ТЦК документов, что подтверждают основания.

По профессии во время военного положения границу позволяют пересекать:

военным;

железнодорожникам, работающим на международных рейсах;

водителям, осуществляющим пассажирские перевозки;

водителям, которые перевозят грузы для нужд ВСУ или других военных формирований;

морякам;

работникам авиации;

дипломатам;

некоторым чиновникам;

спортсменам, тренерам;

деятелям культуры;

забронированным работникам.

К тому же за пределы Украины могут выехать мужчины-студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Однако это возможно, только если юноша участвует в программе академической мобильности от университета.

Стоит отметить, что 27 февраля Министерство культуры и стратегических коммуникаций приостановило выдачу писем для выезда артистов и журналистов за границу. Причиной стали пробелы в законодательстве, в результате которых люди, получившие разрешение Государственной пограничной службы на временный выезд за границу при содействии МКСК, не вернулись в Украину в установленный срок.

В тот же день Кабинет Министров внес изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий граждан Украины. В частности мужчины, перевозящие медицинские грузы и гуманитарную помощь, теперь будут пересекать границу на общих основаниях.