Кто из мужчин имеет право с 1 апреля выехать за границу: полный список категорий
В Украине продлили действие военного положения до 14 мая, а вместе с ним – всеобщую мобилизацию. В этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеют ограничения по выезду за границу.
В то же время следует понимать, что есть определенные исключения, которые позволяют военнообязанным мужчинам, в возрасте от 18 до 60 лет, пересекать государственную границу. И мы расскажем, кто с 1 апреля будет иметь возможность выезжать из Украины.
Читайте также Кто имеет право на уход за человеком с инвалидностью II группы и как оформить: правила с апреля 2024 года
Существуют различные категории военнообязанных мужчин, которые с 1 апреля 2024 года будут иметь возможность выбираться за границу. Их перечень установлен постановлением №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
Кто из мужчин будет иметь право выехать за границу с 1 апреля
Прежде всего нужно будет иметь на руках документы, которые позволят пересекать государственную границу. Если с ним все в порядке, то покидать страну с 1 апреля смогут:
- юноши до 18 лет;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;
- лица исключены из воинского учета по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью I – III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица, которые получили отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии.
Стоит также обратить внимание на семейные обстоятельства, которые позволяют пересекать государственную границу, а также профессии, которые дают возможность выезжать из страны.
По семейным обстоятельствам могут выехать
- родители-одиночки (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);
- родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- родственники, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;
- лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают для выезда за пределы Украины;
- лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
- лица, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины.
Представители каких профессий могут пересекать границу
- сотрудники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал – в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- военные в отпуск – при наличии разрешения из воинской части;
- военные, которые проходят военную подготовку за рубежом;
- сотрудники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;
- сотрудники учреждений ухода, которые находятся на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе;
- члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания.
Для помощи Вооруженным Силам выезжать могут
- водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора.
Какие документы нужно иметь
Прежде всего важно иметь с собой два обязательных документа:
- внутренний паспорт – паспорт гражданина Украины;
- заграничный паспорт.
Постановление Кабмина №57 отмечает, что для пересечения государственной границы необходимо также иметь документальное подтверждение. Кроме того, следует иметь с собой справки из ТЦК и военно-учетные документы, в которых, к примеру, есть запись об отсрочке или снятия с учета.