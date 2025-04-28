Об этом рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая изданию "РБК-Украина", передает 24 Канал. В Украине продолжаются ограничения на выезд военнообязанных лиц из-за всеобщей мобилизации и военного положения.
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Сопровождение родственников за границу во время мобилизации
Существуют определенные ситуации, когда военнообязанные могут выехать за границу для сопровождения родственников или лиц, нуждающихся в помощи.
Сопровождение жены с инвалидностью
Военнообязанный может выехать за границу как сопровождающий жены с инвалидностью. Для этого необходимо иметь следующие документы:
- Подтверждение родственных связей.
- Документы, подтверждающие инвалидность сопровождаемого лица.
Сопровождение родителей жены с инвалидностью
Если у жены есть один из родителей (или оба) с инвалидностью I или II группы, военнообязанный муж может выехать за границу как сопровождающий. В этом случае также необходимо иметь:
- Документы, подтверждающие родственные связи.
- Документы об инвалидности родителей.
- Доказательства совместного проживания или ухода за родителями.
Сопровождение лиц с инвалидностью
Военнообязанные, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы, могут выехать за границу как сопровождающие, если имеют следующие документы:
- Подтверждение инвалидности лица, за которым осуществляется уход.
- Акт установления факта осуществления ухода, если такое лицо получает компенсацию за уход.
Сопровождение лиц, нуждающихся в постоянном уходе
Военнообязанные, которые осуществляют уход за лицами, нуждающихся в постоянном уходе, могут выехать за границу. Это касается:
- Членов семьи первой степени родства (родители, дети и т.д.).
- Военнообязанных, которые получают компенсацию за уход.
Сопровождение детей с инвалидностью
Мужчины, которые являются военнообязанными, могут выезжать за границу для сопровождения детей с инвалидностью, если ребенок находится на их иждивении. Это касается:
- Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей или родителей-воспитателей, которые имеют ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Детей с инвалидностью I или II группы.
Сопровождение детей другими родственниками
Бабушки, дедушки, мачехи, отчимы, совершеннолетние братья и сестры могут выехать за границу, чтобы сопровождать детей с инвалидностью, только в случае, если они не подлежат мобилизации.
Сопровождение недееспособных лиц с инвалидностью
Военнообязанные опекуны лиц с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными, имеют право выехать за границу вместе с подопечными. Для этого нужно иметь:
- Решение суда о назначении опекунства.
- В случае, если опекун не назначен официально, выезд разрешается одному из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства.
Сопровождение лиц с инвалидностью работниками учреждений ухода
Работники учреждений ухода, которые сопровождают лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе, также могут выехать за границу, если это необходимо для обеспечения надлежащего ухода.
Возвращение в Украину
Все категории военнообязанных, которые выехали за границу, обязаны вернуться в Украину не позднее, чем лица, которых они сопровождали, вернутся на территорию страны.