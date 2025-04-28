Об этом рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая изданию "РБК-Украина", передает 24 Канал. В Украине продолжаются ограничения на выезд военнообязанных лиц из-за всеобщей мобилизации и военного положения.

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Сопровождение родственников за границу во время мобилизации

Существуют определенные ситуации, когда военнообязанные могут выехать за границу для сопровождения родственников или лиц, нуждающихся в помощи.

Сопровождение жены с инвалидностью

Военнообязанный может выехать за границу как сопровождающий жены с инвалидностью. Для этого необходимо иметь следующие документы:

Подтверждение родственных связей.

Документы, подтверждающие инвалидность сопровождаемого лица.

Сопровождение родителей жены с инвалидностью

Если у жены есть один из родителей (или оба) с инвалидностью I или II группы, военнообязанный муж может выехать за границу как сопровождающий. В этом случае также необходимо иметь:

Документы, подтверждающие родственные связи.

Документы об инвалидности родителей.

Доказательства совместного проживания или ухода за родителями.

Сопровождение лиц с инвалидностью

Военнообязанные, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы, могут выехать за границу как сопровождающие, если имеют следующие документы:

Подтверждение инвалидности лица, за которым осуществляется уход.

Акт установления факта осуществления ухода, если такое лицо получает компенсацию за уход.

Сопровождение лиц, нуждающихся в постоянном уходе

Военнообязанные, которые осуществляют уход за лицами, нуждающихся в постоянном уходе, могут выехать за границу. Это касается:

Членов семьи первой степени родства (родители, дети и т.д.).

Военнообязанных, которые получают компенсацию за уход.

Сопровождение детей с инвалидностью

Мужчины, которые являются военнообязанными, могут выезжать за границу для сопровождения детей с инвалидностью, если ребенок находится на их иждивении. Это касается:

Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей или родителей-воспитателей, которые имеют ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Детей с инвалидностью I или II группы.

Сопровождение детей другими родственниками

Бабушки, дедушки, мачехи, отчимы, совершеннолетние братья и сестры могут выехать за границу, чтобы сопровождать детей с инвалидностью, только в случае, если они не подлежат мобилизации.

Сопровождение недееспособных лиц с инвалидностью

Военнообязанные опекуны лиц с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными, имеют право выехать за границу вместе с подопечными. Для этого нужно иметь:

Решение суда о назначении опекунства.

В случае, если опекун не назначен официально, выезд разрешается одному из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства.

Сопровождение лиц с инвалидностью работниками учреждений ухода

Работники учреждений ухода, которые сопровождают лиц с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе, также могут выехать за границу, если это необходимо для обеспечения надлежащего ухода.

Возвращение в Украину

Все категории военнообязанных, которые выехали за границу, обязаны вернуться в Украину не позднее, чем лица, которых они сопровождали, вернутся на территорию страны.