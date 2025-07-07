Выезд за границу: есть ли ограничения для женщин-медиков

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим для некоторых граждан есть ограничения в выезде за границу.

Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко рассказала, могут ли женщины-медики выезжать за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Разрешено ли женщинам-медикам выезжать за границу

Руденко объясняет, что согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, являются военнообязанными и должны стать на воинский учет.

По состоянию на сейчас военнообязанные женщины, которые не имеют проблем с военным учетом, не являются военнослужащими, и которым не запрещено судом покидать украинскую территорию, могут свободно пересекать границу,

– добавляет юрист.

В то же время отмечает, что права на выезд за границу без разрешения командования не имеют женщины, которые уже подписали контракт с ВСУ.

Кроме этого, если женщина с медицинским образованием работает в медучреждении и не стала на воинский учет, руководство должно сообщить об этом ТЦК.

Тогда ее могут внести в реестр "Оберег" как лицо, которое нарушило правила воинского учета и в связи с этим могут запретить выезд за границу до момента, пока женщина не решит проблемы с военным учетом. Однако обычно женщин не проверяют по базе "Оберег" во время прохождения границы.

Заметим, что с 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет. Впрочем, это не обязательно означает мобилизацию. Сейчас женщины могут поступить на военную службу только добровольно.