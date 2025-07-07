Юристка АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко розповіла, чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Чи дозволено жінкам-медикам виїжджати за кордон

Руденко пояснює, що відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту, є військовозобов'язаними та повинні стати на військовий облік.

Станом на зараз військовозобов'язані жінки, які не мають проблем з військовим обліком, не є військовослужбовицями, і яким не заборонено судом покидати українську територію, можуть вільно перетинати кордон,

– додає юристка.

Водночас зазначає, що права на виїзд за кордон без дозволу командування не мають жінки, які вже підписали контракт із ЗСУ.

Окрім цього, якщо жінка з медичною освітою працює у медустанові та не стала на військовий облік, керівництво має повідомити про це ТЦК.

Тоді її можуть внести у реєстр "Оберіг" як особу, яка порушила правила військового обліку та у зв'язку з цим можуть заборонити виїзд за кордон до моменту, поки жінка не розв'яже проблеми з військовим обліком. Проте зазвичай жінок не перевіряють по базі "Оберіг" під час проходження кордону.

Зауважимо, що з 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік. Втім, це не обов'язково означає мобілізацію. Наразі жінки можуть вступити на військову службу лише добровільно.