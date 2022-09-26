Какие документы нужны для выезда мужчин с инвалидностью за границу: разъяснение пограничников

Мужчины с инвалидностью во время военного положения могут выехать за границу. При этом не важно, какая именно у них группа инвалидности.

Для такого, чтобы пересечь границу, мужчины с инвалидностью должны иметь специальные документы. Достаточно показать один из них.

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Какие документы нужны, чтобы выехать за границу

Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности;

или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Когда украинским мужчинам разрешат выезжать за границу

Пока в Украине идет военное положение, покидать пределы нашего государства могут только мужчины определенных категорий. Всем другим это делать запрещено. Военный эксперт Петр Черник считает, что о тотальном открытии границ в Украине заговорят еще не скоро. Все потому, что сейчас идет мобилизация в россии, а значит, Украине тоже нужны люди.

Интересно Сколько продлится мобилизация в Украине

Заметим, что в Украине уже отменено разрешение выезда студентов, которые учатся в иностранных вузах. Такое решение одобрили из-за массовых подделок документов.

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