Выезд за границу: что изменилось с 1 января и кто из мужчин имеет право

Во время военного положения в Украине запрещено выезжать за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Однако новый закон о мобилизации внес изменения относительно того, кому можно выехать.

В частности, за границу могут выехать мужчины, исключенные с воинского учета по состоянию здоровья и не совершавшие тяжкого преступления. Об этом сообщает 24 Канал.

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При каких условиях военнообязанные могут выехать за границу

Военнообязанные граждане также могут выехать за границу. Однако только на таких основаниях:

по состоянию здоровья;

для обучения;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

если они являются госслужащими.

Отметим, что в военно-учетных документах лиц, которые выезжают на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Ее можно получить после предоставления ТЦК документов, подтверждающих основания для выезда. Оформить отсрочку также можно в центре комплектования.

Какие правила пересечения границы будут действовать в 2025 году

Изменения в правилах пересечения границы касаются мужчин от 18 до 25 лет.

На время военного положения мужчины этого возраста, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой), могут пересечь границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы, а также наличии:

справки, выданной командиром воинской части (руководителем ТЦК и СП) или руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны, по форме, утвержденной МО, с указанием сведений о заключении контракта;

военно-учетного документа.

Отметим, что контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных абзацем 4 части 3 статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".