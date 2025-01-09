Зокрема, за кордон можуть виїхати чоловіки, що виключені з військового обліку за станом здоров'я та не здійснювали тяжкого злочину. Про це повідомляє 24 Канал.

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За яких умов військовозобов'язані можуть виїхати за кордон

Військовозобов'язані громадяни також можуть виїхати за кордон. Проте лише за таких підстав:

за станом здоров'я;

для навчання;

за сімейними обставинами;

за професією;

якщо вони є держслужбовцями.

Зазначимо, що у військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Її можна отримати після надання ТЦК документів, що підтверджують підстави для виїзду. Оформити відстрочку також можна у центрі комплектування.

Які правила перетину кордону діятимуть у 2025 році

Зміни у правилах перетину кордону стосуються чоловіків від 18 до 25 років.

На час воєнного стану чоловіки цього віку, що проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах чи розвідувальному органі Міноборони та які до укладання такого контракту не проходили військову службу (окрім базової), можуть перетнути кордон за умови виконання правил перетину державного кордону, а також наявності:

довідки, що видана командиром військової частини (керівником ТЦК і СП) або керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони, за формою, затвердженою МО, із зазначенням відомостей про укладання контракту;

військово-облікового документа.

Зазначимо, що контракт повинен бути укладений на умовах, що передбачені абзацом 4 частини 3 статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".