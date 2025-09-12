Кто может выехать за границу в сентябре 2025 года: перечень категорий
- Из Украины могут выехать лица с инвалидностью, родители трех и более детей, родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, и мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне.
- Военные могут выехать за границу для обучения, лечения, реабилитации или в отпуск с разрешения ТЦК или воинской части.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим не все граждане могут выехать за границу.
Кому доступен выезд из Украины на законных основаниях в сентябре 2025 года – сообщает 24 Канал.
Кто может выехать за границу?
Согласно законодательству, в список тех, кто может выехать из Украины, входят не военнообязанные лица, которых исключили с воинского учета. Сейчас за границу могут выехать:
- лица с инвалидностью третьей, второй или первой группы;
- родители трех и более детей;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным ребенком;
- мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне;
- мужчины в возрасте от 18 до 22 лет.
Также пересекать границу могут мужчины, которые имеют отсрочку по уходу или содержанию человека с инвалидностью, если сопровождают это лицо при выезде.
Кроме этого, для прохождения обучения, лечения или реабилитации за границу могут выехать и военные. Они также могут выезжать в отпуск, если получили разрешение от ТЦК или воинской части.
Выезд за границу во время войны: что стоит знать?
26 августа правительство обновило правила пересечения границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать во время военного положения. Такое решение направлено на то, чтобы молодежь имела возможность учиться и проходить стажировку за рубежом для развития Украины в будущем.
Однако ограничения на выезд касаются мужчин, которые занимают должности в органах государственной власти, государственных органах или органах местного самоуправления.
Также выезд за границу во время военного положения запрещен военнослужащим, сотрудницам полиции и госслужащим.