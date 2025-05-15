Выезд за границу во время военного положения: кому и при каких условиях разрешен

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим некоторым категориям граждан запрещено выезжать из государства.

Однако есть и те, кто при наличии необходимых документов может отправиться за границу. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто может выехать за границу

Заметим, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины. Однако это разрешено в случае исключения из воинского учета.

После этого человек больше не относится к категории резервистов или военнослужащих срочной службы.

Стоит отметить, что исключению с воинского учета подлежат граждане Украины, которые:

призваны или приняты на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умерли или признаны в установленном законом порядке без вести пропавшими или объявлены умершими.

Впрочем, заметим, что, чтобы пересечь границу таким гражданам необходимо иметь соответствующие документы, подтверждающие исключение из учета. Им нужно предъявить загранпаспорт, военный билет и выписку в Резерв+ с отметкой об исключении с воинского учета.

В случае, если исключение с учета произошло по состоянию здоровья, лицу также надо иметь соответствующее заключение ВВК.

Заметим, что за нарушение воинского учета предусмотрено наказание. Речь идет об административной ответственности и наказании в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме этого, предусмотрена уголовная ответственность, если нарушение правил воинского учета является систематическим и связано с уклонением от военной службы.