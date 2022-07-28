Выезд мужчин без военного опыта за границу: петиция набрала необходимые голоса

На сайте интернет-представительства Президента Украины создали петицию, призывающую разрешить мужчинам призывного возраста без военного опыта выезжать за границу в условиях военного положения. 28 июля она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Теперь петицию должен рассмотреть Владимир Зеленский. Несмотря на то, что отдельные категории мужчин могут выезжать за границу, инициаторы обращения к президенту просят расширить этот перечень, добавив к нему, кроме военнообязанных без военного опыта, также ограниченно пригодных к службе.

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К чему призывает петиция

Петиция призывает снять ограничения по выезду за границу мужчин 18 – 60 лет, не имеющих военного опыта, а также ограниченно пригодных к службе в армии. Как аргументы, инициатор обращения к президенту Юлия Булавина приводит то, что с начала полномасштабной войны:

в Украину вернулось более 110 тысяч мужчин;

в ряды ТрО записалось более 100 тысяч добровольцев;

в Интернациональном легионе служат более 20 тысяч человек;

личный состав ВСУ составляет более 230 тысяч человек;

МВД Украины насчитывает более 165 тысяч работников.

В тексте петиции подчеркивается, что такие цифры дают более 625 тысяч человек, абсолютное большинство из которых прошли необходимую подготовку, умеют справляться с оружием, имеют соответствующие уровни физической и психической подготовки.

Воевать должны боеспособные люди. Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных, технических и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами,

– говорится в обращении к президенту.

Автор также отмечает, что введение ограничений на выезд отдельных категорий граждан с территории Украины напоминает советские практики, от которых наше государство постепенно отказывается.

К этому инициатор петиции приводит пример Эстонии, где какие-либо ограничения на выезд, кроме случаев, связанных с уголовными производствами, запрещены Конституцией страны.

Итак, просим Президента Украины Владимира Зеленского разрешить выезд за границу мужчин 18-60 лет, не имеющих военного опыта и ограниченно пригодными в военное время. Разрешение должно касаться периода военного положения, введенного 24 февраля 2022 года,

– уточняется в обращении.

Добавим, что петиция была создана еще 19 мая. Необходимое для рассмотрения президентом количество подписей обращения набрало за 23 дня до завершения определенного периода.

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