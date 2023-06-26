Мобилизация в Украине: могут ли исключенные из военного учета мужчины выезжать за границу

В Украине продлили военное положение до 18 августа 2023 года, а потому и дальше будет продолжаться всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории мужчин могут уезжать за границу.

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые исключены из военного учета. Как такой категории можно выехать за границу и что для этого нужно – информирует 24 Канал.

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Могут ли выехать за границу исключены из военного учета

Если мужчина от 18 до 60 лет имеет медицинские противопоказания, препятствующие ему проходить военную службу, то он может быть исключен из военного учета. Однако этот факт обязательно должна установить военно-врачебная комиссия, ведь именно она принимает решение о пригодности, ограниченной или непригодности военнообязанных.

Согласно решению ВЛК о непригодности к службе и заявлению об исключении из военного учета, мужчина может уехать за границу. Это регулируется 1 частью статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также пунктом 2 - 6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины от 27 января 1995 №57.

Как происходит исключение из учета

По действующему законодательству основаниями для исключения из военного учета являются:

медицинские противопоказания;

беременность;

возраст более 60 лет;

наличие детей младше 3 лет;

инвалидность и другие.

Если военнообязанный хочет быть исключен из военного учета, то он в первую очередь должен подать заявление в ТЦК и СП, указав основание. Кроме того, нужно подкрепить обращение соответствующими документами, позволяющими исключить из учета.

После принятия соответствующего решения военкомат издает приказ об исключении из учета, передаваемого в воинскую часть. После этого военнослужащий может получить отпуск, чтобы собрать вещи и документы.

Какие документы нужны для прохождения ВЛК

Правительство внесло определенные изменения в работу военно-врачебных комиссий, поэтому пройти ее можно теперь не только в ТЦК и СП, но и в обычных больницах или поликлиниках. Однако следует помнить, что военнообязанный должен иметь с собой документы, среди которых: