Для того чтобы пройти военно-врачебную комиссию, нужны определенные документы. Их делят на обязательные и необязательные.
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Что нужно для прохождения ВЛК
Военно-врачебную комиссию теперь можно пройти не только при ТЦК, но и в медицинских учреждениях, в частности, в больницах и поликлиниках. Однако перечень документов, которые нужно иметь с собой для этого, остается без изменений.
Для прохождения ВЛК требуются:
- направление на медицинское освидетельствование ВЛК;
- медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
- удостоверение УБД (по наличию);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.
Выписки из личных дел необязательно приносить в оригинале, однако ксерокопии в этом случае должны быть заверены печатью воинской части и соответствующими должностными лицами.
Напомним, что теперь на военно-врачебную комиссию можно записаться электронно – об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр 5 июня. Электронная очередь все еще находится на этапе тестирования и уже работает в 90% военных госпиталей.
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