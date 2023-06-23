Для того чтобы пройти военно-врачебную комиссию, нужны определенные документы. Их делят на обязательные и необязательные.

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Что нужно для прохождения ВЛК

Военно-врачебную комиссию теперь можно пройти не только при ТЦК, но и в медицинских учреждениях, в частности, в больницах и поликлиниках. Однако перечень документов, которые нужно иметь с собой для этого, остается без изменений.

Для прохождения ВЛК требуются:

направление на медицинское освидетельствование ВЛК;

медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;

удостоверение УБД (по наличию);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.

Выписки из личных дел необязательно приносить в оригинале, однако ксерокопии в этом случае должны быть заверены печатью воинской части и соответствующими должностными лицами.

Напомним, что теперь на военно-врачебную комиссию можно записаться электронно – об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр 5 июня. Электронная очередь все еще находится на этапе тестирования и уже работает в 90% военных госпиталей.

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