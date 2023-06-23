Для того, щоб пройти військово-лікарську комісію, потрібні певні документи. Їх поділяють на обов'язкові та необов'язкові.
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Що потрібно для проходження ВЛК
Військово-лікарську комісію відтепер можна пройти не лише при ТЦК, але і у медичних установах, зокрема, у лікарнях та поліклініках. Та перелік документів, що потрібно мати з собою для цього, залишається без змін.
Для проходження ВЛК потрібні:
- направлення на медичний огляд ВЛК;
- медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
- службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
- оригінал довідки про обставини травми від вашої військової частини або засвідчена копія акту про нещасний випадок;
- посвідчення УБД (за наявністю);
- витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців-учасників бойових дій.
Витяги з особових справ необов'язково приносити в оригіналі, проте ксерокопії у такому випадку мають бути завірені печаткою військової частини та відповідними посадовими особами.
Нагадаємо, що відтепер на військово-лікарську комісію можна записатися електронно – про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 5 червня. Електронна черга все ще перебуває на етапі тестування та вже працює у 90% військових госпіталів.
Що потрібно знати про мобілізацію в Україні
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