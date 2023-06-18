Юристка Анастасія Григор'єва розповіла, що перетнути кордон можуть чоловіки, які доглядають за родичами з інвалідністю чи мають щонайменше трьох неповнолітніх дітей віком до 18 років, пише 24 Канал.

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Яким чоловікам можна виїхати за кордон

Експертка розповіла, що перетинати кордон можуть чоловіки призовного віку, які:

мають матір або батька першої ступені спорідненості, а також батьків подружжя (як і зі сторони чоловіка, так і дружини), котрі є інвалідами 1 та 2 групи та планують перетинати кордон в супроводі одного з таких батьків;

не тимчасово, а постійно доглядають за людиною з інвалідністю 1 та 2 групи та супроводжують її для виїзду за межі України. Документами, що будуть підтверджувати право на виїзд людини за цим критерієм є такі, що підтверджують отримання грошових нарахувань за догляд. Крім того, необхідним є акт в якому зазначається, що така особа дійсно здійснює догляд за одним з батьків;

потребують постійного догляду через супровід одного із родичів сімʼї першого ступеня спорідненості. Тобто особа, яка має постійну потребу в догляді, може подорожувати за кордоном разом зі своїм батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком, сином або дочкою (навіть, якщо вони були усиновленими). Ця особа також повинна мати на руках відповідні документи, які підтверджують їхній родинний зв'язок та необхідність такого догляду;

мають на постійному утриманні 3 і більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Діти можуть бути від різних шлюбів, однак законодавчо має бути встановлений факт перебування дітей на утриманні в такої особи. Документи, які необхідні для підтвердження цього факту (посвідчення багатодітного батька).

Якщо чоловік у віці 18 – 60 років хоче виїхати за кордон через інвалідність батьків або тещі чи тестя та у їхньому супроводі, то він повинен мати з собою документи:

довідку, в якій буде вказано, що така особа є дійсно сином або донькою для осіб з інвалідністю (тобто підтверджуватиме їхні родинні зв'язки та ступінь спорідненості);

документи, які будуть підтверджувати інвалідність таких осіб;

довідка, яка міститиме дані про однакове місце фактичного проживання осіб, які планують виїхати за кордон та їх батьків (це може бути акт, який офіційно встановлює факт догляду, або документи, які підтверджують отримання грошових коштів за здійснення догляду).

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