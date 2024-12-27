Правительство изменило правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарной помощи

Кабинет Министров Украины внес определенные изменения в правила пересечения границы в условиях военного положения. Отныне военнообязанные водители, которые перевозят гуманитарный груз, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Что изменится для перевозчиков гуманитарной помощи

Украинские пограничники будут без осложнений выпускать за пределы страны военнообязанных водителей, которые будут доставлять гуманитарную помощь. Это позволит сделать процесс перевозки помощи для нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или для населения более совершенным.

Однако для беспрепятственного выезда, перевозчик гуманитарной помощи должен выполнять правила пересечения государственной границы Украины. Разрешение на выезд такой водитель получит, если областная или Киевская городская военная администрация решит внести сведения о нем в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Кто имеет право выезжать за границу во время военного положения

Напомним, право на выезд за пределы Украины имеют определенные категории военнообязанных граждан. Это, в частности:

мужчины, старше 60 лет;

люди с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за больными;

мужчины, которые имеют многодетные семьи;

мужчины от 18 до 60 лет, которые едут за границу по состоянию здоровья, обучение, государственную службу, семейные обстоятельства или профессию.

Те, кто могут выехать за пределы Украины, должны иметь с собой военно-учетный документ с VIN-кодом, подтверждающий их статус, отсрочку или освобождение от службы.

В некоторых случаях пограничники могут запретить выезд. Возможные причины, почему человек не имеет права пересечь границу, можно узнать через официальные учреждения или в реестрах, таких как Реестр должников или Реестр судебных решений.