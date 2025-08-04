Большинство мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу в отпуск во время всеобщей мобилизации и военного положения. Для этого им необходимо иметь соответствующие документы.

Детали по этому поводу рассказала адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Мария Ганина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Проверка военно-учетных документов: кто имеет на это право, и может ли это делать ТЦК и полиция

Какие документы нужны для выезда за границу?

По ее словам, забронированные мужчины могут выезжать за границу не только по рабочим заданиям и командировкам, но и также в отпуск. Для этого необходимо подготовить отдельный пакет таких документов:

разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;

приказ на отпуск;

справка о месте работы;

основной документ, подтверждающий его бронирование;

четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется обратно;

указана страна, в которую едет лицо.

Напомним, что в частности, выезжать могут:

мужчины с группой инвалидности;

те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;

те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;

родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

а также другие категории.

Например, если у человека есть группа инвалидности, то он может выезжать, но если среди документов он подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК об инвалидности он выезжать не может,

– рассказала адвокат.

В то же время, например, студенты, которые имеют право на отсрочку, не могут выезжать за пределы Украины, хоть и имеют право на отсрочку.