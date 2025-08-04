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24 Канал Новости Украины Выезд забронированных за границу в отпуск: что говорит закон
4 августа, 08:55
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Выезд забронированных за границу в отпуск: что говорит закон

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Забронированные мужчины в основном могут выезжать за границу в отпуск во время мобилизации, если имеют соответствующий пакет документов.
  • Выезд разрешается также для мужчин с инвалидностью, тех, кто сопровождает родителей с инвалидностью, имеет трех несовершеннолетних детей и тому подобное.

Большинство мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу в отпуск во время всеобщей мобилизации и военного положения. Для этого им необходимо иметь соответствующие документы.

Детали по этому поводу рассказала адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Мария Ганина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Какие документы нужны для выезда за границу?

По ее словам, забронированные мужчины могут выезжать за границу не только по рабочим заданиям и командировкам, но и также в отпуск. Для этого необходимо подготовить отдельный пакет таких документов:

  • разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;
  • приказ на отпуск;
  • справка о месте работы;
  • основной документ, подтверждающий его бронирование;
  • четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется обратно;
  • указана страна, в которую едет лицо.

Напомним, что в частности, выезжать могут:

  • мужчины с группой инвалидности;
  • те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;
  • те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;
  • родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;
  • а также другие категории.

Например, если у человека есть группа инвалидности, то он может выезжать, но если среди документов он подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК об инвалидности он выезжать не может, 
– рассказала адвокат.

В то же время, например, студенты, которые имеют право на отсрочку, не могут выезжать за пределы Украины, хоть и имеют право на отсрочку.