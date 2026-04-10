Сколько стоит выехать за границу: расследователи назвали суммы в разных областях

Цены на незаконный выезд из Украины во время военного положения колеблются от нескольких сотен евро до десятков тысяч долларов. В то же время даже большие суммы не гарантируют успеха – большинство схем разоблачают правоохранители.

Об этом говорится в расследовании 24 Канала "В долларах, сроках и штрафах: какие расценки на взятки во время войны".

Что известно о ценах на незаконный выезд за границу в разных регионах Украины?

После введения военного положения в Украине 24 февраля 2022 года для военнообязанных граждан действуют ограничения на выезд за границу. Впрочем, это не остановило появление многочисленных незаконных схем пересечения границы за взятки.

По данным расследователей 24 Канала, суммы варьируются от 500 евро до 19 тысяч долларов в зависимости от сложности маршрута и уровня организаторов. В частности, один из первых зафиксированных случаев – взятку в 3 тысячи долларов пограничнику на пункте пропуска в Черновицкой области. Среди других случаев – 500 евро за попытку выезда через Закарпатье, 2 тысячи долларов на Волыни, 70 тысяч гривен в Черновицкой области и до 3 тысяч долларов в Одесской области.

В то же время фигурируют и значительно более дорогие схемы: например, за 19 тысяч долларов предлагали перевозки через страну с использованием поддельного статуса работника ГСЧС.

Несмотря на разные суммы, большинство таких схем завершаются разоблачением. Нарушителям грозят штрафы или реальные сроки заключения, а переданные средства конфискуют в доход государства.

Как уклонисты пытаются незаконно сбежать через границу?