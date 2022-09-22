Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения больше невозможен – ГНСУ

В Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – ограничения, касающиеся выезда за границу. Пограничники назвали окончательное решение в отношении украинских студентов иностранных вузов.

Во время действия военного положения в Украине украинские мужчины-студенты, получающие образование в иностранных вузах, не будут иметь возможность покидать страну. Это сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Отменили выезд из-за подделки документов

Он отметил, что военное руководство страны отменило соответствующее разрешение еще 14 сентября. Ограничения ввели из-за массового подлога документов, которыми пытались воспользоваться студенты-мужчины.

Демченко отметил, что ранее высшее военное руководство давало разрешение на пересечение границы таким студентам. Речь идет только о тех, кто учился до 24 февраля. То есть у них была возможность продолжить получать высшее образование.

Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за рубежом», – отметил Демченко.

Статистика поддельных документов впечатляет

По словам спикера ГПСУ, в течение июля – августа выявили 600 человек. Все они использовали поддельные документы, в которых говорится о якобы их обучении в вузах за границей. Именно это и послужило причиной принятия решения об отмене возможности покидать страну соответствующей категории мужчин.

Демченко также напомнил о постановлении правительства от 27 января 1995 года. В нем не указано, что студенты-мужчины, которые учатся в вузах за границей, попадают в список исключений. Поэтому им и так нельзя было покидать территорию государства во время военного положения.

Вместо этого все может измениться, когда это постановление №57 претерпит определенные коррективы. Если в него будут внесены правки, согласно которым эта категория мужчин будет иметь право пересекать границу, то пограничники их будут учитывать.

Напомним, что за границу вправе выезжать определенные категории мужчин. Среди них те, кто самостоятельно воспитывает одного или более детей младше 18 лет. Но с собой следует иметь определенный список документов.

Какие документы нужны для пересечения границы

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

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