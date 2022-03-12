Выезжают, стреляют и убегают, – Ким о новой тактике россиян на город

Виталий Ким рассказал, что в Николаеве захватчики действуют по-новому – уезжают, стреляют и убегают. Прячутся россияне в окрестных селах, поэтому украинские защитники не могут открывать по ним огонь.

О ситуации в Николаеве рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что враг сменил тактику.

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Россияне прячутся в домах местного населения

Они (россияне – 24 канал) меняют тактику. Теперь они уезжают, стреляют и убегают,

– сообщил Ким.

Размещаются захватчики в селах, в том числе в школах, домах местных жителей. Поэтому украинские защитники не могут открывать по ним огонь.

Глава ОВА подчеркнул, что теперь правил нет, с врагом будут работать жестче.

К слову, оккупанты обстреливали Николаев в ночь на 12 марта беспорядочным хаотическим огнем. Они попали в больницы, интернат, котельную.

Виталий Ким о ситуации с вражескими атаками в Николаеве: смотрите видео