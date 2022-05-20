Выгорают целые улицы: Луганщина ежедневно под беспощадными обстрелами, за сутки погибли 13 человек
20 мая 2022 , 08:36Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Российские оккупанты беспощадно обстреливают Луганщину каждый день. В области выгорают целые улицы. За сутки 19 мая там погибли 13 человек.
12 человек погибли в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.
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За сутки 19 мая кафиры обстреляли множество домов, в результате чего возникали массовые пожары. Кое-где выгорали целые улицы, как в Нирково – 5 жилищных хозяйств подряд.
Кроме того, в Золотом горели 6 построек, во Врубовке – 3, еще 3 – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия.
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Пожар в результате вражеских обстрелов в Луганской области / Фото Сергея Гайдая