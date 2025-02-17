17 февраля, 11:26
Выгорели дотла: в Воронеже уничтожили 2 дорогих комплекса РЭБ "Житель"
В ночь с 27 на 28 января в Воронеже уничтожили российские комплексы радиолокационной борьбы. Оккупанты планировали отправить их в зону боевых действий, впрочем, пожар сожрал двух "Жителей".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Что известно об уничтожении комплексов РЭБ "Житель" в Воронеже 28 января
Уничтожено 2 комплекса РЭБ "Житель": смотрите видео