Выгорели дотла: в Воронеже уничтожили 2 дорогих комплекса РЭБ "Житель"

В ночь с 27 на 28 января в Воронеже уничтожили российские комплексы радиолокационной борьбы. Оккупанты планировали отправить их в зону боевых действий, впрочем, пожар сожрал двух "Жителей".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. Смотрите также Новейшая разработка: под Москвой взорвались два радиолокационных комплекса "Валдай" Что известно об уничтожении комплексов РЭБ "Житель" в Воронеже 28 января Уничтожено 2 комплекса РЭБ "Житель": смотрите видео