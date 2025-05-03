Деблокада была нереальной, – Герой Украины о том, как воспринял выход гарнизона Мариуполя в плен

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. Последним фортпостом был комбинат "Азовсталь". Все эти почти три месяца защитники города надеялись на эвакуацию и деблокаду. Никто из них не хотел сдаваться в плен.

Впрочем, в конце концов, 16 мая украинский гарнизон сдался в плен по приказу высшего руководства государства. Участник обороны Мариуполя и Герой Украины Богдан Цымбал рассказал, как воспринял это известие в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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"Это был шанс спасти жизнь"

Богдан Цымбал – боец 12-й бригады спецназначения "Азова". В боях за Мариуполь Вог был ранен, и его эвакуировали вертолетом во время авиапрорывов.

О выходе гарнизона в плен военный узнал из новостей, когда поехал на ротацию в Запорожье.

Я воспринял это нормально. Я понимал, что это плен и это тяжелое испытание, хоть и не мне судить об этом. Но это был шанс спасти жизнь,

– прокомментировал событие воин.

Цимбал подчеркнул, что нашим защитникам приказали выйти в плен. Более того, им дали гарантии, что он продлится 3 – 4 месяца.

На тот момент выход в плен был лучшим вариантом, считает Вог. По его мнению, осуществить деблокаду города Украина тогда не имела возможностей, хотя разговоры такие шли, и были даже попытки.

Впрочем, враг в десятки раз превосходил.

Если бы даже удалось (прорваться – 24 Канал) – это было бы сверхчеловеческое усилие. Россиян тогда было много. Теоретически тогда российская оборона не была еще так выстроена, но расстояние оккупированной территории до Мариуполя было на 100 километров. Дошли бы до Мариуполя, а что дальше? Это было невозможно,

– объяснил военный.

Цимбал уточнил, что из его подразделения в плен тогда вышли 190 ребят. Большинство из них до сих пор там. Один погиб в российской неволе. С ним недавно состоялось прощание.