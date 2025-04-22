Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время брифинга.

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Как Зеленский прокомментировал возможность выхода США из переговоров

Владимир Зеленский подчеркнул, что в момент, когда Украина говорит и является стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки, как можно со стороны американской стороны не помогать нашему государству или ставить это под вопрос.

Мы (Украина и США – 24 Канал) являемся союзниками, Россия – исторический враг для американцев прежде всего. Поэтому это опасный момент. Мне кажется, это был бы не очень хороший сигнал, если Америка вышла бы (из переговоров о мире – 24 Канал),

– сказал украинский лидер.

Он также выразил надежду, что президент Трамп будет в дальнейшем поддерживать Украину и будет давить на Россию.

"Мы очень в это верим", – отметил глава государства.

Относительно ситуации, когда одна из сторон не будет готова к миру, Зеленский отметил, что все зависит от условий, которые будут выдвигать нашему государству. Если говорить о безусловном прекращении огня, то украинская сторона бы официально согласились. Если же это вопрос других будущих шагов, если это вопрос суверенитета Украины – то это наши "красные линии".

К слову, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то президента Дональда Трампа осведомят, что переговоры больше не является жизнеспособным вариантом. Поэтому американская сторона просто "пойдет дальше" и сосредоточится на других приоритетах, чем война России против Украины.