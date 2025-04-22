Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час брифінгу.

До теми Про контроль над ЗАЕС та коли можна вести переговори з Росією: головне з брифінгу Зеленського

Як Зеленський прокоментував можливість виходу США з переговорів

Володимир Зеленський підкреслив, що в момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, як можна з боку американської сторони не допомагати нашій державі або ставити це під питання.

Ми (Україна та США – 24 Канал) є союзниками, Росія – історичний ворог для американців передусім. Тому це небезпечний момент. Мені здається, це був би не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийшла б (з переговорів про мир – 24 Канал),

– сказав український лідер.

Він також висловив сподівання, що президент Трамп буде надалі підтримувати Україну і буде тиснути на Росію.

"Ми дуже в це віримо", – зазначив глава держави.

Стосовно ситуації, коли одна зі сторін не буде готова до миру, Зеленський зауважив, що все залежить від умов, які будуть висувати нашій державі. Якщо говорити про безумовне припинення вогню, то українська сторона б офіційно погодились. Якщо ж це питання інших майбутніх кроків, якщо це питання суверенітету України – то це наші "червоні лінії".

До слова, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то президента Дональда Трампа сповістять про те, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Тож американська сторона просто "піде далі" та зосередиться на інших пріоритетах, ніж війна Росії проти України.