Россия не уймется: как Украине защититься после выхода на границы 1991 года

ВСУ успешно выгоняют российских окупантов из Украины. Однако даже когда Украина вернет себе контроль над территориями в границах 1991 года, Россия все равно будет представлять угрозу для нашего государства.

Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, уже сейчас Киеву нужно рассматривать варианты, как в будущем сосуществовать с соседом-агрессором.

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Для этого Украина должна получить твердые гарантии безопасности от западных партнеров.

Когда Украина станет полноправным членом ЕС и НАТО, никакие посягательства России на любые украинские территории не будут возможны в принципе,

– подчеркнул Вениславский.

Многосторонний договор о гарантиях безопасности

Впрочем, вероятно, будет определенный переходный период до вступления Украины в Североатлантический альянс, когда Киев должен будет привести свое законодательство в соответствие со стандартами НАТО.

На этот период стоит заключить многосторонний договор, где страны западного мира выступят гарантами безопасности Украины. Должны быть прописаны конкретные юридические обязательства, как будут действовать наши союзники в случае новой угрозы со стороны России,

– сказал нардеп.

По его словам, например, если страна-агрессор снова начнет концентрировать войска на границах Украины, то партнеры должны будут предпринять четкие шаги:

предоставить определенные виды вооружения Украине;

или с согласия Верховной Рады ввести свои войска на территорию Украины.

"Все это должно быть прописано в конкретном международном документе о гарантиях безопасности по результатам этой войны", – объяснил Вениславский.

Федор Вениславский рассказал об угрозе России даже после войны: смотрите видео

Украина получит полноценную защиту только в НАТО

Представитель комитета по вопросам нацбезопасности подчеркнул, что полноценные гарантии безопасности для Украины предоставит только НАТО. Вениславский подчеркнул, что, вероятно, понадобится определенный период, в течение которого Киев должен будет продемонстрировать свою готовность к членству в альянсе.

Хотя ВСУ сейчас показывают такие вещи, что очевидно, что мы полностью готовы к военной совместимости и интеграции с другими странами НАТО. Но есть политика, и мы должны просчитывать разные варианты,

– отметил нардеп.

Он заверил, что Украина обязательно найдет такой вариант, который сделает невозможным даже гипотетическое повторение событий, которые происходят, начиная с 24 февраля 2022 года.

Украине нужны гарантии безопасности: коротко