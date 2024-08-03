Не переживет, – Томпа предположил, может ли Орбан самостоятельно поставить вопрос выхода Венгрии из ЕС

Праворадикалы во многих европейских странах, в частности Венгрии, все больше поддерживают евроскептицизм. То есть критику, неприятие и неверие или всего ЕС, или определенной его политики или деятельности конкретного института.

Поэтому, вполне вероятно, что Будапешт может лоббировать определенный выход из Евросоюза. Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала предположил, может ли премьер Виктор Орбан самостоятельно поднять этот вопрос.

Интересно В Венгрии неожиданно похвалили украинцев, однако сразу же заговорили о "переговорных усилиях"

Решится ли Орбан поднять вопрос о выходе Венгрии из ЕС

Тибор Томпа отметил, что евроскептицизм царит в демократических, сильных и развитых стран, таких как Польша, Германия и Франция. Однако Венгрия совсем не такая, она экономически отстала.

Если бы Орбан пробовал выйти из ЕС, он бы политически этого не пережил,

– предположил он.

Даже те 80%, которые голосовали за премьер-министра Венгрии, хотят остаться в Европейском Союзе. Поскольку ЕС обеспечил правительству Орбана не социалистическую, а коммунистическую модель. Страна ежегодно получает более 7 миллиардов евро.

Смотрите также Это люди Кремля, – экс-глава Минобороны Литвы о группе Орбана в ЕП и переговорах с Россией

Да, частично из-за того, что Орбан нарушил все принципы европейского государства, и более 20 миллиардов евро заблокированы. Однако Венгрия все равно входит в различные фонды и получает огромную поддержку. Не говоря о том, что весь рынок ЕС в распоряжении венгерской экономики.