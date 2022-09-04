Наши флаги возвращаются туда, где должны быть: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

В воскресенье, 4 сентября, состоялось очередное заседание Ставки Главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского. На совещании присутствовали руководители силовых структур.

Президенту доложили об актуальной ситуации по всем направлениям фронта. Владимиру Зеленскому докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями.

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Кто присутствовал на заседании

На заседании Ставки Главнокомандующего, кроме Владимира Зеленского, присутствовали:

секретарь СНБО Алексей Данилов;

министр обороны Алексей Резников;

заместитель министра обороны Ростислав Замлинский;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

начальник Генштаба Сергей Шаптала;

командующий Нацгвардией Юрий Лебедь;

министр внутренних дел Денис Монастырский;

министр инфраструктуры Александр Кубраков;

заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи на заседании были:

руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов;

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский;

командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук;

командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов.

После заседания президент Зеленский подчеркнул, что украинские флаги обязательно вернутся туда, где они и должны быть. Детали заседания глава государства не рассказывал.

Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место,

– отметил Зеленский. <

ВСУ подняли флаг в Высокополье

Утром 4 сентября российские пропагандисты заявили об отступлении от Высокополья. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото из Высокополья, где украинские военные установили украинский флаг.

ВСУ установили флаг в Высокополье / Фото с фейсбука Кирилла Тимошенко

Последние новости о контрнаступлении на Юге

Украинские войска проводят контрнаступление на Юге в условиях информационной тишины – о ходе боевых действий военное командование не сообщает. Для того чтобы не помогать оккупантам, конкретной информации о возвращении тех или иных населенных пунктов нет.

Однако руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что те населенные пункты, которые сейчас освобождают наши воины, страдают от массированных атак врага. У россии есть еще мощности, особенно авиационные.

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