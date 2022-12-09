"Проблем нет": Путин наивно фантазирует, что война против Украины идет по плану

Кровожадный российский диктатор убежден, что ему удастся выиграть войну против Украины. Также он заявил, что проблем у российской армии нет.

В пятницу, 9 декабря, российский президент Владимир Путин решил дать пресс-конференцию для журналистов, на которой начал рассказывать, что проблем у его армии нет. Очевидно, глава враждебного государства не понимает, что такими заявлениями он только приближает свой конец. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Война – процесс непростой, но он "следует плану"

Начать следует с того, что Путину пришлось объяснить свои слова, которые он говорил накануне. Еще в среду он заявлял, что "специальная военная операция" может быть долговременной для России, а сегодня ему пришлось успокаивать граждан своего государства и говорить, что он вообще не те имел в виду.

Что касается продолжительности процесса "СВО" – я имел в виду продолжительность процесса урегулирования, а именно "СВО" идет своей как следует,

– сказал он.