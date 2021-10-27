Выясняла личные отношения: в Житомирской области за убийство будут судить 15-летнюю девушку

27 октября 2021 , 18:00
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Источник:

пресс-служба Житомирской областной прокуратуры

15-летняя девушка из Житомирской области выясняла личные отношения с 14-летним подростком, жестоко убив парня. Событие произошло в июле 2021 года и только сейчас дело направили в суд по факту умышленного убийства, совершенного несовершеннолетним с особой жестокостью.

По данным следствия, девушка назначила встречу знакомому в заброшенном помещении неподалеку от деревни Грозино Коростенского района. Она предложила поиграть в своеобразную игру, для которой связала ему руки за спиной липкой лентой, лишив возможности сопротивляться.

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Девушка нанесла парню минимум 28 ударов ножом, а также обломком кирпича в разные части тела. Затем, чтобы скрыть следы преступления, переместила тело в другое место и прикрыла мусором.

По результатам более чем 20 судебных экспертиз установили, что убийство совершенное с особой жестокостью, а потерпевший испытывал невыносимую физическую боль. Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции области.

Обратите внимание! Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Автор: Олена Данилів