Как выявить лицо, принадлежащее к ДРГ: полезная инфографика
18 марта 2022 , 15:28Читати новину українською
Источник:фейсбук ССО ВСУ
Для безопасности украинцев в борьбе с российским нашествием наши военные создали инфографику, которая поможет распознать диверсанта в толпе.
Главные признаки диверсанта собрали в Командовании Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины для защиты государства от оккупантов.
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Какое поведение у участника ДРГ?
- избегает толпы, сохраняет дистанцию между людьми, избегает зрительного контакта;
- изучает схемы движения и расписание общественного транспорта, транспорта пригородного сообщения, задерживается около них дольше других;
- плохо знает окружающую местность, не ориентируется в названиях улиц, спрашивает, как пройти в определенное место. Плохо ориентируется в географии района;
- часто используют железнодорожный транспорт;
- для передвижения используют фургоны, микроавтобусы, внедорожники;
- могут действовать группами по 10 человек или подгруппами по 3;
- снимают квартиры для проживания.
Как распознать диверсанта / Инфографика ГУР МОУ
Просим вас быть внимательными и осмотрительными. В случае обнаружения подозреваемого немедленно звоните в полицию, ТРО, по возможности снимайте нарушителей.
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