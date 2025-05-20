Его позиция не меняется, – в ОП сказали, выйдет ли Трамп из переговоров

Дональд Трамп заявил, что если не будет прогресса по войне в Украине, то США уступят свою роль в урегулировании Европе. Однако президент Штатов не выйдет из переговоров.

Дело в том, что война в Украине будет решать, у кого какая роль в послевоенном мире. Это 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Трамп не выйдет из переговоров. Потому что это базированная война, которая будет решать, кто есть кто в послевоенном мире, кто на что будет влиять, кто является глобальным государством, котороэ имеет право устанавливать правила и так далее. Он точно не выйдет из этой конфигурации", – сказал он.

Позиция Трампа неизменна

Михаил Подоляк отметил, что есть переговоры США – Китай. Там ключевой вопрос – что такое Россия и на чьей стороне она будет. Есть переговоры Штаты – Европа, где украинский вопрос – один из ключевых. То есть есть много других вещей, которые не обходятся без Украины.

Трамп заявил то, что он заявил. Это нормально. Его позиция понятна. Она уже 100 дней не меняется. Это мягкая дипломатия стимулирующего типа для России. Он обещает Москве, что "если вы согласитесь на ту или иную сделку, на прекращение войны, то будете иметь определенные бизнес-выгоды". Вообще лидер США идет путем коммерциализации дипломатии,

– объяснил чиновник.

Трамп думает, что это пройдет с Кремлем, и Штаты будут получать прямые доходы от России. Однако это не так, потому что для россиян война является сакральной. Для них сейчас это война за выживание.

Будет проводиться работа, которой будет заниматься и Президент Украины Владимир Зеленский, и европейские лидеры. Потому что для Европы очень важна безопасность, гарантии сдерживания России, вообще отсутствие страны-агрессора на европейском направлении.

США, которые зависят от многих других процессов, все равно придут к тому, что ничего не происходит, есть комфортные партнеры, среди которых Украина, которая готова поддержать те или иные репутационные инициативы Трампа. А есть Россия, которая раз за разом обнуляет и репутацию Трампа, и Штатов. Соответственно надо будет перейти к санкциям как инструменту давления на Россию,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Украина всегда идет навстречу США, готова выполнять ту работу, о которой договорились, и делает ее. А Россия постоянно что-то обещает, а потом – игнорирует. Для американцев это также очевидно.

США введут санкции против России

Советник главы Офиса Президента отметил, что сегодня в Конгрессе США есть законопроекты относительно вторичных санкций против России, которые существенно уменьшат доходы, в частности, нефтяного сектора российской экономики. Они были предложены рядом конгрессменов и сенаторов.

Я думаю, они будут проголосованы. Так или иначе это будет влиять на решения, которые принимает администрация Трампа. Потому что для репутации США ситуация, которая сегодня сложилась вокруг войны в Украине, где Россия имеет вид доминирующей относительно глобальных игроков после тех или иных переговоров. Но в то же время она не имеет ресурсов для глобального доминирования,

– предположил Подоляк.

По его словам, это унизительная ситуация для репутации Штатов. Поэтому вряд ли американцы оставят это без внимания.