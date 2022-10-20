Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко. Он также согласился с мнением руководителя ГУР МО относительно того, что зима не будет иметь каких-либо последствий для того, чтобы боевые действия останавливались или окончательно перешли в позиционную войну.

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ВСУ будут иметь возможности для успеха

Мусиенко отметил, что украинские защитники будут учитывать погодные особенности для своих действий на фронте. И, соответственно, почти каждый месяц или неделю будут корректировать позиции. Следовательно, Вооруженные Силы Украины будут иметь возможности и плацдарм для развития успеха.

Сложившаяся ситуация действительно внушает оптимизм относительно того, что украинские силы смогут преуспеть к весне – лету следующего года по многим направлениям,

– подчеркнул военный эксперт.

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До конца года Украину ждет еще немало побед

До конца этого года осталось чуть больше 2 месяцев. Однако глава ГУР МО Кирилл Буданов заверил, что за это время нашей стране еще предстоит много побед. В частности, украинские войска существенно продвинутся вперед.

К концу года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите,

– заявил Буданов.

В ответ на вопрос говорится ли об освобождении Херсона от оккупации, Кирилл Буданов лишь сказал, что надеется на это.

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