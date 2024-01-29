Страх украинских дронов: в России массово по ночам выключают интернет

В России начинают отключать мобильный интернет из-за атак украинских дронов. Однако официально отсутствие связи операторы объясняют перенастройкой частот.

В росСМИ появилась информация, что власть Псковской, Новгородской, а также Ленинградской области анонсировала ночью с 25 по 30 января отключение мобильного интернета LTE. Так, они объяснили, что это происходит из-за "технических работ", информирует 24 Канал.

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В России ограничивают мобильный интернет

По данным российских СМИ, работы проходят по распоряжению Минцифры для нужд силовых ведомств. В частности, речь идет о донастройке антидроновых систем.

В российских масс-медиа заявили, что отключение интернета также "связывается с визитом на эти территории чиновников в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)". В дни блокировок, к примеру, в субботу, 27 января, Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Отключение интернета необходимо для обеспечения чистого пространства для беспилотников, поскольку именно с их помощью ночью обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время., в случае если поступит соответствующее распоряжение,

– говорится в сообщении российского телеграмм-канала.

Сообщается, что отключение интернета необходимо, чтобы снизить угрозу атак дронов. "Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российская власть специально искажает, в дневной– собственные камеры наблюдения, в ночной– сотовые башни на земле",– отметили в российском издании.

Телеграмм-каналы сообщают, что вероятнее всего отключение интернета связано с первой с начала полномасштабной войны атакой беспилотников на Ленинградскую область.

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