Об этом 28 октября сообщили в "Харьковоблэнерго". Объясняют, что это поможет экономить электроэнергию и сбалансировать энергетическую систему.
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Что известно об отключении и где его не будет
"Харьковоблэнерго" опубликовали график почасовых отключений. Он актуален с 31 октября по 6 ноября. Известно, что энергетики ввели 12 очередей отключения. Каждая из них продлится по 3 часа в период с 7:00 до 22:00. График можно посмотреть по ссылке.
Уважаемые потребители! Просим с пониманием отнестись к этому вынужденному шагу, а также к возможным корректировкам в этом графике. Поэтому настоятельно рекомендуем вам пользоваться данными, которые размещены исключительно на официальном сайте АО "Харьковоблэнерго"!, – сказали энергетики.
В ведомстве подчеркнули, что следует пользоваться официальным графиком. Отметили, что электроэнергию не будут отключать в следующих объектах:
- критической инфраструктуры, городского электротранспорта, метро, объектов КП "Харьковские тепловые сети", КП "Харьковводоканала";
- промышленных предприятиях, ведь экономика страны должна работать;
- в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.
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