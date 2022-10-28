Об этом 28 октября сообщили в "Харьковоблэнерго". Объясняют, что это поможет экономить электроэнергию и сбалансировать энергетическую систему.

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Что известно об отключении и где его не будет

"Харьковоблэнерго" опубликовали график почасовых отключений. Он актуален с 31 октября по 6 ноября. Известно, что энергетики ввели 12 очередей отключения. Каждая из них продлится по 3 часа в период с 7:00 до 22:00. График можно посмотреть по ссылке.

Уважаемые потребители! Просим с пониманием отнестись к этому вынужденному шагу, а также к возможным корректировкам в этом графике. Поэтому настоятельно рекомендуем вам пользоваться данными, которые размещены исключительно на официальном сайте АО "Харьковоблэнерго"!, – сказали энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что следует пользоваться официальным графиком. Отметили, что электроэнергию не будут отключать в следующих объектах:

критической инфраструктуры, городского электротранспорта, метро, объектов КП "Харьковские тепловые сети", КП "Харьковводоканала";

промышленных предприятиях, ведь экономика страны должна работать;

в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области.

Справочно. Чтобы найти адрес в PDF на компьютере, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+F и ввести запрос в поисковой строке. Чтобы найти улицу на смартфоне, нужно воспользоваться функцией "Поиск на странице".

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