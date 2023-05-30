В Украине могут снова отключать свет: когда и кому
В Украине могут восстановить почасовые отключения света. Это возможно уже в июле и августе 2023 года.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в эфире телемарафона, что в настоящее время энергосистеме Украины не хватает мощностей в пиковые часы, пишет 24 Канал. Стоит отметить, что речь идет о 7 – 9 часов утра и 17 – 19 часов вечера.
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Когда и кому будут выключать свет
Харченко рассказал, что за неимением мощностей Украине уже приходилось срочно импортировать электричество из Румынии и Польши, чтобы покрыть дефицит потребления.
Директор Центра исследования энергетики объяснил, что первыми с отключениями столкнется бизнес.
Судя по всему, именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2 – 2,5 раза дороже, чем в Украине,
– объяснил специалист.
Стоит отметить, что в последние месяцы в большинстве регионов Украины не выключали свет. Правда, электричество могло исчезать в некоторых регионах в результате атак врага.
Последние новости о ситуации в энергосистеме
- На 29 мая в Укрэнерго сообщили, что в энергосистеме производилось достаточно электричества для покрытия потребления. Однако людей призывали вечером экономить свет. Ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за ремонта на тепловых электростанциях, а также – на некоторых энергоблоках АЭС.
- Кроме того, украинцам напомнили, что 27 мая мы брали аварийную помощь из энергосистемы Румынии. Это пригодилось для того, чтобы покрыть вечерний пик потребления.
- В Министерстве энергетики объясняли, что 29 мая в результате обстрелов в Донецкой области без света было 19 населенных пунктов, в Запорожской области – 27 населенных пунктов.
- Из-за предварительных обстрелов без электричества была часть потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работали там, где это разрешала ситуация безопасности.