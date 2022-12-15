Группы могли измениться: Львовоблэнерго сообщило об обновленных графиках отключений
Источник:Львовоблэнерго
Из-за обстрелов критической инфраструктуры в областях Украины внедрили графики отключений электроэнергии. Однако стабилизация ситуации в энергосистеме позволила львовским энергетикам сформировать график подачи света для потребителей.
Как отмечают, электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа. В другие часы суток следует готовиться к отключениям.
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Группы могли измениться
Львовян уверяют, если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают.
Следует добавить, что список потребителей в группах обновлен и скорректирован, то есть группы могли измениться. График подачи электроэнергии, разработанный для трех групп потребителей, смотрите ссылкой.
Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.
Электроэнергия может отсутствовать также по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.
Россия обстреляла ДТЭК: что известно
- 15 декабря, россияне снова совершили очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет.
- В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
- На Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
- В результате разрушений энергетических объектов российскими обстрелами по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.