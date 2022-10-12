Украинцев просят снизить потребление электричества еще и утром

В результате массированных ракетных обстрелов России были повреждены электростанции. Поэтому, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование, Укрэнерго просит уменьшить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром.

Некоторые подстанции сильно повреждены, а некоторые – полностью уничтожены. Для их ремонта необходимо снизить нагрузку на магистральные сети, поэтому диспетчерский центр Укрэнерго вынужденно применил ограничения потребителей в нескольких областях.

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К потреблению электроэнергии относитесь ответственно

Как сообщил оператор системы передачи электроэнергии, 12 октября зафиксировали, что украинцы с восьми утра потребляли на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому ограничения на потребление электроэнергии были введены в:

Киеве

Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

Житомирской области,

Харьковской области,

Сумской области.

В Укрэнерго подчеркнули, что чем большим будет потребление, тем больше будет ограничений.

В компании попросили добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. В компании не призывают включать свет и электроприборы на весь день, однако ограничить пользование нужно:

утром – с 8 до 11 часов;

вечером – с 17 до 23 часов.

Ночь – лучшее время для мощных электроприборов

В Укрэнерго подчеркнули, что самый низкий уровень потребления электроэнергии ночью. Следовательно, именно ночью лучше пользоваться приборами, которые потребляют много энергии. Такими, как обогреватели, стиральные машины, бойлеры, посудомойки и т.д.

Каждый невключенный прибор – помощь энергетику, который в этот момент чинит провода на высоте 30 метров или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание.

– отметили в Укрэнерго.

Если же нужно запустить их в другое время, то следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно. Особенно утром и вечером, когда потребление больше.

Потребление электроэнергии: последние новости

После массированного ракетного удара России практически в половине регионов повреждена критическая инфраструктура. Для возобновления стабильной работы электросистемы в Укрэнерго анонсировали веерные отключения и отметили, что они могут занять несколько дней.

Уменьшить пользование электроэнергией в пиковые часы призвал и президент Владимир Зеленский. Сказал он об этом во время вечернего обращения 11 октября и подчеркнул, что, если бы не удары 11 октября, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили накануне.

В сети появились графики и перечень городов, где будут производиться аварийные отключения света. Это будет происходить, в частности, в Киеве, Черкасской, Сумской, Тернопольской и других областях.

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