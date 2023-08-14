Часть улиц Львова до сих пор обесточена. Работы продлятся примерно до 18 часов.

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Что известно об отключении во Львове

Известно, что около 15:40 в некоторых районах Львова исчез свет. Жители области также сообщали об отключении.

Около 15:48 свет в городе и области начал возвращаться.

Кратковременное исчезновение света во Львове и области было связано с выключением в сетях НЭК "Укрэнерго". Электроснабжение оперативно возобновлено.

Обратите внимание! На части улиц Львова до сих пор нет света – это связано с аварийной ситуацией на высоковольтной линии. Сообщается, что отключение будет продолжаться примерно до 18:00

В "Укрэнерго" заявили, что причиной стало одновременное включение кондиционеров по всей стране. Для безопасной работы энергосистемы необходим баланс – при чрезмерной нагрузке нужно включить дополнительные мощности. Однако продолжаются ремонтные работы после обстрелов России.

Многие блоки остановлены для восстановления после обстрелов и планового обслуживания в преддверии отопительного периода,

– заявили в структуре.

"Укрэнерго" призвало украинцев экономить электроэнергию в промежутке с 16:00 до 23:00 и дало такие советы: