Частина вулиць Львова досі знеструмлена. Роботи триватимуть приблизно до 18 години.

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Що відомо про відключення у Львові

Відомо, що близько 15:40 у деяких районах Львова зникло світло. Жителі області також повідомляли про відключення.

Близько 15:48 світло у місті та області почало повертатися.

Короткочасне зникнення світла у Львові та області було пов'язане вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Постачання оперативно відновлено.

Зверніть увагу! На частині вулиць Львова досі немає світла – пов'язано це з аварійною ситуацією на високовольтній лінії. Повідомляється, що відключення триватиме приблизно до 18:00.

В "Укренерго" заявили, що причиною стало одночасне ввімкнення кондиціонерів по всій країні. Для безпечної роботи енергосистеми необхідний баланс – у разі надмірного навантаження потрібно ввімкнути додаткові потужності. Однак наразі тривають ремонтні роботи після обстрілів Росії.

Багато блоків зупинені для відновлення після обстрілів та планового обслуговування напередодні опалювального періоду,

– заявили в структурі.

"Укренерго" закликало українців економити електроенергію у проміжку з 16:00 до 23:00 та дало такі поради: