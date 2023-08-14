Частина вулиць Львова досі знеструмлена. Роботи триватимуть приблизно до 18 години.
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Що відомо про відключення у Львові
Відомо, що близько 15:40 у деяких районах Львова зникло світло. Жителі області також повідомляли про відключення.
Близько 15:48 світло у місті та області почало повертатися.
Короткочасне зникнення світла у Львові та області було пов'язане вимкненням в мережах НЕК "Укренерго". Постачання оперативно відновлено.
В "Укренерго" заявили, що причиною стало одночасне ввімкнення кондиціонерів по всій країні. Для безпечної роботи енергосистеми необхідний баланс – у разі надмірного навантаження потрібно ввімкнути додаткові потужності. Однак наразі тривають ремонтні роботи після обстрілів Росії.
Багато блоків зупинені для відновлення після обстрілів та планового обслуговування напередодні опалювального періоду,
– заявили в структурі.
"Укренерго" закликало українців економити електроенергію у проміжку з 16:00 до 23:00 та дало такі поради:
- замініть кондиціонер менш потужним вентилятором;
- переносьте користування електроприладами на ранок або ніч;
- не вмикайте багато приладів одночасно;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.