Выломанные двери, слезоточивый газ и полиция: конфликт между верующими произошел на Буковине

На Буковине сразу в двух селах Старая Жадова и Михальча местные общины решали вопрос о проведении богослужений между верующими ПЦУ и УПЦ Московского патриархата. В Старой Жадове все удалось решить мирно, а вот в Михальче произошли столкновения с применением слезоточивого газа.

По информации пресс-службы Нацполиции в Черновицкой области, в обои села прибыли дополнительные силы полиции. Так, в Старой Жадове представители различных религиозных общин договорились провести переговоры и решить спорный вопрос. После верующие покинули территорию церкви.

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А вот в Михальче возникли столкновения – в частности, сторонники РПЦ использовали слезоточивый газ, распылив его в помещении храма. Также были выбиты двери храма.

Как пишет местная журналистка Галина Еремица, священники ПЦУ и верующие храма Успения Пресвятой Богородицы проводили вечернее богослужение в Храме. И во время него, в 21:30, "обезумевшая толпа сторонников Московского патриархата" выломав дверь, ворвалась в здание и начала распиливать, в частности в лицо верующих ПЦУ, слезоточивый газ.

Также она обнародовала видео, как титушки из московского патриархата бьют в церкви людей .

В полиции в свою очередь рассказали, что к ним поступили два сообщения, связанных с инцидентами во время собрания верующих. Каждое обращение зарегистрировано в системе единого учета. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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Добавим, что Старая Жадова – родное село главы ПЦУ Епифания (здесь он провел детство и школьные годы). Большинство его жителей перешло из Московского патриархата в Православную церковь Украины еще в начале марта. Тогда обошлось без конфликтов.