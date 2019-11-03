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      Выломанные двери, слезоточивый газ и полиция: конфликт между верующими произошел на Буковине

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      На Буковине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ МП: вмешаться пришлось полиции
      На Буковине произошел конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ МП: вмешаться пришлось полиции

      На Буковине сразу в двух селах Старая Жадова и Михальча местные общины решали вопрос о проведении богослужений между верующими ПЦУ и УПЦ Московского патриархата. В Старой Жадове все удалось решить мирно, а вот в Михальче произошли столкновения с применением слезоточивого газа.

      По информации пресс-службы Нацполиции в Черновицкой области, в обои села прибыли дополнительные силы полиции. Так, в Старой Жадове представители различных религиозных общин договорились провести переговоры и решить спорный вопрос. После верующие покинули территорию церкви.

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      А вот в Михальче возникли столкновения в частности, сторонники РПЦ использовали слезоточивый газ, распылив его в помещении храма. Также были выбиты двери храма.

      Как пишет местная журналистка Галина Еремица, священники ПЦУ и верующие храма Успения Пресвятой Богородицы проводили вечернее богослужение в Храме. И во время него, в 21:30, "обезумевшая толпа сторонников Московского патриархата" выломав дверь, ворвалась в здание и начала распиливать, в частности в лицо верующих ПЦУ, слезоточивый газ.

      Также она обнародовала видео, как титушки из московского патриархата бьют в церкви людей .

      В полиции в свою очередь рассказали, что к ним поступили два сообщения, связанных с инцидентами во время собрания верующих. Каждое обращение зарегистрировано в системе единого учета. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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      Добавим, что Старая Жадова родное село главы ПЦУ Епифания (здесь он провел детство и школьные годы). Большинство его жителей перешло из Московского патриархата в Православную церковь Украины еще в начале марта. Тогда обошлось без конфликтов.

      Что касается Михальчи, то здешняя община покинула Московский патриархат еще в начале февраля. Интересно, что настоятель храма был категорически против перехода, однако людей это не остановило.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Православная церковь Украины УПЦ МП Религия Новости Черновцов столкновения
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