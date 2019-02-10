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      На Буковине еще три религиозные общины покинули Московский патриархат

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      В Черновицкой области решение о переходе от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины приняли еще три религиозные общины.

      О своем присоединении к ПЦУ приходы объявили в воскресенье, 10 февраля, сообщает протоиерей Роман Грищук на своей странице в Facebook.

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      "В Красной Дубраве Глыбоцкого района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", – написал он.

      Кроме того, по данным священника, аналогичные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставновского района и села Михальча Сторожинецкого района.

      Местные издания сообщают, что настоятель храма в селе Михальча был категорически против перехода, однако общество это не остановило.

      На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 150 приходских храмов. К ПЦУ хотят присоединиться, оставив УПЦ МП, еще около 200 религиозных общин.

      Какие правила перехода общины в ПЦУ?
      Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней, часть общества, которая не соглашается с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

      Как появилась Православная церковь Украины?
      Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единственная церковь получила название Православная церковь Украины.

      В января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.

      Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля в Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.

      Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.

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      Теги: Фотоновости Новости политики Православная церковь Украины УПЦ МП Религия Новости Черновцов Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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