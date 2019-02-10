На Буковине еще три религиозные общины покинули Московский патриархат

В Черновицкой области решение о переходе от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины приняли еще три религиозные общины.

О своем присоединении к ПЦУ приходы объявили в воскресенье, 10 февраля, сообщает протоиерей Роман Грищук на своей странице в Facebook.

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"В Красной Дубраве Глыбоцкого района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", – написал он.

Кроме того, по данным священника, аналогичные решения приняли в воскресенье религиозные общины села Товтры Заставновского района и села Михальча Сторожинецкого района.

Местные издания сообщают, что настоятель храма в селе Михальча был категорически против перехода, однако общество это не остановило.

На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 150 приходских храмов. К ПЦУ хотят присоединиться, оставив УПЦ МП, еще около 200 религиозных общин.

Какие правила перехода общины в ПЦУ?

Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней, часть общества, которая не соглашается с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

Как появилась Православная церковь Украины?

Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единственная церковь получила название Православная церковь Украины.



В января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля в Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.



Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.