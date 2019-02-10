На Буковині ще три релігійні громади покинули Московський патріархат

У Чернівецькій області рішення про перехід від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України прийняли ще три релігійні громади.

Про своє приєднання до ПЦУ парафії оголосили у неділю, 10 лютого, повідомляє протоієрей Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

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"У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитрія Солунського понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України", – написав він.

Окрім того, за даними священика, аналогічні рішення ухвалили в неділю релігійні громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.

Місцеві видання повідомляють, що настоятель храму у селі Михальча був категорично проти переходу, однак громаду це не зупинило.



На сьогодні під юрисдикцію ПЦУ перейшли понад 150 парафіяльних храмів. До ПЦУ хочуть приєднатись, покинувши УПЦ МП, ще близько 200 релігійних громад.

Які правила переходу громади до ПЦУ?

Згідно з законом, за перехід в іншу церкву повинні проголосувати не менше 2/3 членів громади; рішення громади треба зареєструвати у статуті про перехід; все майно громади після переходу залишається з нею; частина громади, яка не погоджується з рішенням, може зареєструвати окрему релігійну громаду.

Як з’явилась Православна церква України?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.



У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.



Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол, тобто відбулася його інтронізація. А 5 лютого Епіфаній провів у Софійському соборі в Києві перше засідання Синоду ПЦУ.



Щодо УПЦ МП, то вона повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.